Benzin ve motorine büyük zam geliyor!

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmlar ve Ortadoğu'da yaşanan gerilimlerle benzin,, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor.

NTV'nin aktardığına göre, 21 Haziran Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzine ve motorine zam bekleniyor.

Benzinin litre fiyatına 1 lira 51 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 30 kuruş zam bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

Benzin: 49.99 lira

Motorin: 51.39 lira

Ankara

Benzin: 50.66 lira

Motorin: 52.24 lira

İzmir

Benzin: 50.99 lira

Motoin: 52.59 lira