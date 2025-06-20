Benzin ve motorine büyük zam geliyor!
Brent petrol fiyatlarında dalgalanma ve küresel çapta yaşanan gelişmeler benzin, motorin ve otogaz fiyatların da da değişkenliğe neden oluyor. Buna göre, 21 Haziran Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzine 1 lira 51 kuruş, motorine 3 lira 30 kuruş zam bekleniyor.
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmlar ve Ortadoğu'da yaşanan gerilimlerle benzin,, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor.
NTV'nin aktardığına göre, 21 Haziran Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzine ve motorine zam bekleniyor.
Benzinin litre fiyatına 1 lira 51 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 30 kuruş zam bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul
Benzin: 49.99 lira
Motorin: 51.39 lira
Ankara
Benzin: 50.66 lira
Motorin: 52.24 lira
İzmir
Benzin: 50.99 lira
Motoin: 52.59 lira