Benzin ve motorine dev zam yolda

15 Mart itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında büyük bir artış bekleniyor. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre, benzinin litresi 1,60 TL, motorinin litresi ise 1,25 TL zamlanacak.

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Fotoğraf: AA