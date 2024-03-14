Benzin ve motorine dev zam yolda
15 Mart itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında büyük bir artış bekleniyor. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre, benzinin litresi 1,60 TL, motorinin litresi ise 1,25 TL zamlanacak.
Petrol fiyatlarında yaşanan küresel ölçekli geri çekilme Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının yalnızca bir miktar düşüş göstermesine neden olurken, sektör kaynakları 15 Mart 2024 tarihi itibarıyla benzin ve akaryakıt fiyatlarında büyük bir artış yaşanacağını belirtti.
Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgilere göre, bu gece itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarına büyük bir zam gelecek.
Yeni bir değişiklik yapılmaması halinde, 15 Mart tarihi itibarıyla geçerli olacak yeni tarifede benzinin litresi 1,60 TL, motorinin litresi ise 1,25 TL zamlanmış olacak.
T24'ün haberine göre; artış sonrası oluşması beklenen fiyat tablosu şu şekilde:
Benzin (İstanbul Avrupa) - 42,13 TL
Benzin (İstanbul Anadolu) - 42,04 TL
Dizel (İstanbul Avrupa) - 42,02 TL
Dizel (İstanbul Anadolu) - 41,95 TL
Benzin (Ankara) - 42,86 TL
Dizel (Ankara) - 42,76 TL
Benzin (İzmir) - 43,36 TL
Dizel (İzmir) - 42,96 TL