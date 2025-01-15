Benzin ve motorine dev zam yolda

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

Ekonomim'in sektör kaynaklarından aktardığına göre; 16 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2,34 TL, benzinin litre fiyatına ise 1,56 TL zam yapılması bekleniyor.

Ayrıca LPG (otogaz) fiyatlarına da yakın zamanda zam yapılacağı beklentisi var.

1 Ocak itibarıyla yüzde 6'lık ÖTV zammı pompaya yansırken, aynı hafta benzine 1.27 TL ve motorine 1 TL tekrar zam yapılmıştı.

LPG'ye ise 8 Ocak'ta 49 kuruş indirim yapıldı.

16 Ocak'ta yapılacak zamlarla birlikte motorin fiyatlarının İstanbul ve Ankara'da 48 TL, İzmir’de 49 TL’yi aşması, özellikle doğu illerinde 50 TL sınırını aşabileceği tahmin ediliyor.

Güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 45.32 TL

Motorin litre fiyatı: 45.78 TL

LPG litre fiyatı: 26.17 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 45.17

Motorin litre fiyatı: 45.66 TL

LPG litre fiyatı: 25.61 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.82 TL

Motorin litre fiyatı: 46.44 TL

LPG litre fiyatı: 26.11 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.19 TL

Motorin litre fiyatı: 46.83 TL

LPG litre fiyatı: 26.01 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.