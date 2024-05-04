Benzin ve motorine indirim bekleniyor

Benzin ve motorinde pazartesi gece yarısından itibaren indirim bekleniyor. Buna göre, benzine benzine 1.80 TL, motorine ise 1.20 TL indirim yapılacağı belirtiliyor.

Dolar kurundaki stabil durum devam ederse, pazartesi gece yarısı itibarıyla benzine ve motorine indirim yapılması bekleniyor.

Son ekonomik gelişmeler ışığında, akaryakıt fiyatlarında önemli bir indirim bekleniyor.

Bu indirimle birlikte, benzin ve motorin fiyatları ülke genelinde önemli ölçüde düşecek. Akaryakıt piyasası uzmanı gazeteci Cahit Saraçoğlu'nun aktardığına göre; dolar kurunda ani bir yükseliş olmazsa, pazartesi gece yarısı benzine 1.80 TL, motorine ise 1.20 TL indirim yapılacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42.18 TL'ye, motorinin litre fiyatı ise 40.19 TL'ye düşecek. Ankara'da benzin 43.05 TL, motorin 41.29 TL olurken, İzmir'de ise benzin 43.3 TL ve motorin 41.35 TL'ye gerileyecek.