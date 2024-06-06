Benzin ve motorine indirim bekleniyor

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatlarında 1 liralık indirim bekleniyor.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

NTV'nin haberine göre, benzin ve motorin fiyatlarında 1 liralık indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41,38 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,40 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 19,88 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41,30 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,32 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,97 TL

ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 42,34 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 41,37 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 20,91 TL

İZMİR GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 42,64 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 41,68 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 19,47 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor