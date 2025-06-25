Benzin ve motorine indirim geliyor

Döviz kuru, Brent petrol fiyatları, vergi artışları ve İsrail-İran gerilimi, akaryakıt fiyatlarında sürekli değişime neden oluyor.

NTV'nin haberine göre, İsrail-İran savaşı sonrası yükselen akaryakıt fiyatlarında ateşkes kararının ardından indirim beklentisi oluştu.

Ateşkes sonrası benzinde 2,67 TL, motorinde ise 4,04 TL indirim bekleniyor.

İran ve israil arasında 12 gün süren çatışmalar öncesi motorinin litresi 46 liradan, benzinin litresi 48 liradan satılıyordu.

Ancak petrol fiyatlarının yükselmesiyle akaryakıt fiyatlarına da zam üstüne zam gelmişti.

Yapılan zamlarla motorin fiyatı 53 lirayı, benzin fiyatı 55 lirayı aşmıştı.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.