Benzin ve motorine indirim geliyor: Pompaya sınırlı yansıyacak

Akaryakıt fiyatları, petroldeki agresif yükselişin etkisiyle gün aşırı zamlanarak tarihi yüksek seviyelere ulaştı.

Eşel mobil sistemindeki tutarların da eritilmesiyle birlikte artışlar doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı.

Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 6,58 TL zam yapıldı. Benzinde de artış yaşandı ve litre fiyatına 93 kuruş zam uygulandı.

İNDİRİM BEKLENİYOR

NTV'nin haberine göre; art arda gelen zamların ardından yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 3,70 TL, benzinde ise 2,20 TL indirim yapılması bekleniyor. Ancak bu indirimin tamamı pompaya yansımayacak.

Eşel mobil sistemi kapsamında indirimin yüzde 75’lik kısmı ÖTV’den karşılanacak, kalan yüzde 25’lik bölüm ise pompa fiyatlarına yansıtılacak.