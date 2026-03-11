Benzin ve motorine indirim: Tarih belli oldu

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla adeta uçuşa geçen petrol fiyatlarında dün yaşanan düşüşün benzin ve motorin fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Savaşın ardından birkaç kez gelen akaryakıt zammı Eşel Mobil Sistemi nedeniyle frenlenmişti. Ancak buna rağmen milyonlarca araç sahibi, lojistik sektörü ve çiftçiler akaryakıta gelen zamlarla sarsılmıştı.

Benzine en son dün gece yarısı 80 kuruş zam gelmişti. Öncesinde de motorine 53 kuruş, benzine 39 kuruş zam yansımıştı.

TABELAYA NE KADAR YANSIYACAK?

Üst üste zamların ardından bu gece yarısı motorine ve benzine indirim bekleniyor.

Gazeteci Olcay Aydilek'in haberine göre motorine 4,58 TL, benzine 3 TL indirim bekleniyor. Bunun yüzde 75'i eşel mobil gereği ÖTV iadesi olarak alınacak, kalan %25'i pompa satış fiyatlarına yansıtılacak. Buna göre indirim tutarları, motorinde 1,15 TL, benzinde 75 kuruş olacak.