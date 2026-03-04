Benzin ve motorine tarihi zam geliyor

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 12.45 TL, benzine ise 3.68 TL bir zam bekleniyor.

Milyonlarca araç sahibi, lojistik sektörü ve çiftçiler için kara haber geldi. Küresel piyasalardaki istikrarsızlığın faturası bir kez daha doğrudan tüketicinin cebine kesildi. Ekonomim'in sektör kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, zam 5 Mart Perşembe günü (yarın) saat 00:01 itibarıyla pompaya yansıyacak.

ZAM 12 LİRAYI AŞACAK

Taşımacılık sektörünün ana gider kalemi olan motorine yapılacak olan 12 lira 45 kuruşluk dev zam, nakliye maliyetlerini altüst edecek. Benzine ise 3 lira 68 kuruş artış bekleniyor. Bu oranlarla birlikte motorin, tarihinde ilk kez 70 lira bandını aşarak ulaşılması güç bir rekora imza atacak.

Savaş nedeniyle yükselen petrol fiyatlarının Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yansıması bekleniyordu. Dün gece motorine 6 lire 70 kuruş zam bekleniyordu. Ancak bu zammın iptal edildiği belirtilmişti. Dün, iktidarın zamlar için, en son 5 yıl önce kullanılan "Eşel Mobil" sistemini devreye alabileceği ifade edilmişti.

Bu haberle birlikte zamlara ayarlama beklenirken devasa zam milyonlar için adeta felaket oldu.

75 LİRAYA ULAŞACAK

An itibarıyla İstanbul Avrupa yakasında ortalama 60.40 TL olan motorinin litresi, zammın ardından 72.85 TL'ye fırlayacak. Ankara'da 73.95 TL'ye, Doğu Anadolu'daki illerde ise (örneğin Hakkari'de) 75.68 TL'ye ulaşacak.

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 58,40 lira

Motorin: 60,40 lira

LPG: 30,29 lira

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 58,24 lira

Motorin: 60,24 lira

LPG: 29,69 lira

Ankara

Benzin: 59,34 lira

Motorin: 61,50 lira

LPG: 30,17 lira

İzmir

Benzin: 59,62 lira

Motorin: 61,77 lira

LPG: 30,09 lira