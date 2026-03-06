Benzin ve motorine yine zam: Tabelaya ne kadar yansıyacak?

Milyonlarca araç sahibi, lojistik sektörü ve çiftçiler için kötü haber geldi. İran savaşı nedeniyle fırlayan Brent petrol fiyatları akaryakıta yansımaya devam ediyor.

Savaşın ardından bir kaç kez gelen akaryakıt zammı haberlerine Eşel Mobil Sistemi freni gelmişti. Ancak sistem büyük zamları kısmen engellese de artışlar parçalı olarak sürüyor.

BU GECE YARISI GELECEK

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre bu gece yarısı benzine 55 kuruş, motorine 1,14 TL zam bekleniyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ

Jeopolitik gerilimlerin petrol fiyatlarını tetiklemesiyle birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyon rakamlarını korumak için harekete geçti. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinde geçici olarak Eşel Mobil Sistemi (fiyat artışlarının vergiden karşılanması) uygulanmaya başlandı.

2 Mart 2026 tarihi baz alınarak başlatılan uygulamaya göre, akaryakıt fiyatlarındaki artışın yüzde 75'i Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve buna bağlı Katma Değer Vergisi (KDV) indirilerek karşılanacak.

Akaryakıta 10 TL zam gelirse, bunun sadece 2,5 TL'si tüketiciye yansıyacak; kalan 7,5 TL devletin alacağı vergiden düşülecek.