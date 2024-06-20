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Benzin ve motorine zam

Benzin ve motorine 21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere zam gelmesi bekleniyor. Hem benzin hem de motorin 1 lira 30 kuruş zamlanacak.

Ekonomi
  • 20.06.2024 10:39
  • Giriş: 20.06.2024 10:39
  • Güncelleme: 20.06.2024 10:44
Kaynak: Haber Merkezi
Benzin ve motorine zam
Fotoğraf: Freepik

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıt üzerindeki etkileri sürüyor.

Benzinin ve motorinin litre fiyatlarına 21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş zam bekleniyor.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 40.29 TL
Motorin litre fiyatı: 40.67 TL
LPG litre fiyatı: 20.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları


Benzin litre fiyatı: 40.15 TL
Motorin litre fiyatı: 40.57 TL
LPG litre fiyatı: 19.64 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 41.24 TL
Motorin litre fiyatı: 41.63 TL
LPG litre fiyatı: 20.19 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 41.54 TL
Motorin litre fiyatı: 42.02 TL
LPG litre fiyatı: 19.89 TL

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