Benzin ve motorine zam

Benzin ve motorine 21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere zam gelmesi bekleniyor. Hem benzin hem de motorin 1 lira 30 kuruş zamlanacak.

Ekonomi 20.06.2024 10:39 Giriş: 20.06.2024 10:39

Güncelleme: 20.06.2024 10:44 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Freepik