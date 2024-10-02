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Benzin ve motorine zam geldi

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. 2 Ekim itibariyle benzine 9 kuruş, motorine 1 kuruş zam geldi.

Ekonomi
  • 02.10.2024 09:08
  • Giriş: 02.10.2024 09:08
  • Güncelleme: 02.10.2024 09:11
Benzin ve motorine zam geldi
Fotoğraf: AA

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Dün gece yarısı benzine 9 kuruş, motorine ise 1 kuruş zam yapıldı. Yapılan zam, pompa fiyatlarına yansıdı.

2 Ekim 2024 Salı günü güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.87 TL
Motorin litre fiyatı: 42.68 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.65 TL
Motorin litre fiyatı: 42.61 TL
LPG litre fiyatı: 24.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.24 TL
Motorin litre fiyatı: 43.14  TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.69 TL
Motorin litre fiyatı: 43.66 TL
LPG litre fiyatı: 25.04 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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