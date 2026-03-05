Benzin ve motorine zam geldi

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının Körfez’e yayılmasıyla petrol fiyatlarında yükseliş yaşandı.

Petroldeki artış akaryakıt fiyatlarına da yansırken, eşel mobil sisteminin devreye alınmasına rağmen benzin ve motorine zam yapıldı.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ

NTV'nin haberine göre; benzin bugünden itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruş, motorine ise 3,11 lira zam yapıldı.

Fiyat artışları pompa satış fiyatlarına yansıtıldı.

İstanbul'da benzin 59,32 liraya, Ankara'da 60,26 liraya, İzmir'de 60,54 liraya yükseldi. Motorin İstanbul'da 63,51 liraya, Ankara'da 64,61 liraya, İzmir'de 64,88 liraya yükseltildi.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREYE GİRMİŞTİ

Eşel mobil sistemine geçiş kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışta ÖTV tutarları, artışın yüzde 75'i kadar indirilerek uygulanacak.