Benzin ve motorine zam geldi: Litre fiyatı 50 lirayı aştı

İsrail ile İran arasındaki savaşın etkisiyle yükselen petrol fiyatları, akaryakıta zam olarak yansıdı.

Brent petrolün 75 doların üzerinde işlem görmesi sonrası, benzin ve motorin fiyatlarına artış geldi.

Zammın ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorin ve benzin fiyatları 50 lira bandını aştı.

1 HAFTADA BENZİNE 3, MOTORİNE 5 LİRA ZAM

12 Haziran 2025'de İstanbul'da benzinin litre fiyatı 46,96 lira, motorinin litre fiyatı ise 46,27 lira seviyesinde bulunuyordu.

Yapılan son zamlarla birlikte 1 haftada İstanbul'da benzine 3 lira, motorine ise 5 lira zam gelmiş oldu.

19 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 49.99 TL

Motorin: 51.39 TL

LPG: 25.09 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 49.84 TL

Motorin: 51.27TL

LPG: 24.49 TL

Ankara:

Benzin: 50.66 TL

Motorin: 52.24 TL

LPG: 24.99 TL

İzmir:

Benzin: 50.99 TL

Motorin: 52.59TL

LPG: 24.94 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.