Benzin ve motorine zam geliyor
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Bu geceden itibaren benzin ve motorin fiyatlarına bir liradan fazla zam gelecek.
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
9 Ekim çarşamba (bugün) gece yarısından itibaren motorine 1 lira 55 kuruş, 10 Ekim perşembe gece yarısı da benzine 1 lira 26 kuruş zam yapılacağı öğrenildi.
Brent petrol fiyatları ve vergilendirmelere göre tabelaya yansıyacak zam oranında değişiklik olabileceği belirtiliyor.
9 Ekim 2024 güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.93 TL
Motorin litre fiyatı: 42.74 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.81 TL
Motorin litre fiyatı: 42.67 TL
LPG litre fiyatı: 24.59 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.31 TL
Motorin litre fiyatı: 43.22 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.76 TL
Motorin litre fiyatı: 43.74 TL
LPG litre fiyatı: 25.04 TL
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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.