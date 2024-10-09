Benzin ve motorine zam geliyor

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

9 Ekim çarşamba (bugün) gece yarısından itibaren motorine 1 lira 55 kuruş, 10 Ekim perşembe gece yarısı da benzine 1 lira 26 kuruş zam yapılacağı öğrenildi.

Brent petrol fiyatları ve vergilendirmelere göre tabelaya yansıyacak zam oranında değişiklik olabileceği belirtiliyor.

9 Ekim 2024 güncel akaryakıt fiyatları:



İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.93 TL

Motorin litre fiyatı: 42.74 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.81 TL

Motorin litre fiyatı: 42.67 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.31 TL

Motorin litre fiyatı: 43.22 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.76 TL

Motorin litre fiyatı: 43.74 TL

LPG litre fiyatı: 25.04 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.