Benzin ve motorine zam geliyor

Petrol fiyatlarındaki hızlı artış akaryakıt pompa fiyatlarına hızla yansıyor.

Benzinin litre fiyatına 1.56 lira, motorinin litre fiyatına 1.87 lira zam gelmesi bekleniyor.

NTV'nin haberine göre; böylece İstanbul'da benzinin litre fiyatı 50 liraya, Ankara'da 50.66 liraya, İzmir'de 51 liraya yükselmesi bekleniyor.

Motorinin litresinin İstanbul'da fiyatının 51.38 liraya, Ankara'da 52.23 liraya, İzmir'de ise 52.57 liraya çıkması bekleniyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.