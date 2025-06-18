Benzin ve motorine zam geliyor
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Küresel petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle akaryakıta zam geliyor. Benzine 1.56 TL, motorine 1.87 TL zam bekleniyor.
Petrol fiyatlarındaki hızlı artış akaryakıt pompa fiyatlarına hızla yansıyor.
Benzinin litre fiyatına 1.56 lira, motorinin litre fiyatına 1.87 lira zam gelmesi bekleniyor.
NTV'nin haberine göre; böylece İstanbul'da benzinin litre fiyatı 50 liraya, Ankara'da 50.66 liraya, İzmir'de 51 liraya yükselmesi bekleniyor.
Motorinin litresinin İstanbul'da fiyatının 51.38 liraya, Ankara'da 52.23 liraya, İzmir'de ise 52.57 liraya çıkması bekleniyor.
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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.