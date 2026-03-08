Benzin ve motorine zam geliyor

Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ile başlayan savaş petrol fiyatlarını vurdu. Özellikle Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin neredeyse imkansız hale gelmesi petrol fiyatlarının artmasına neden oldu.

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıta bir zam daha geliyor.

Salı günü motorine 2 lira 14 kuruş, benzine 1 lira 54 kuruş zam bekleniyor.

Eşel mobil sistem gereğince motorinde 53, benzinde 39 kuruş zam olacak.

ÖNCEKİ GÜN ZAM GELMİŞTİ

Önceki gün gece yarısından itibaren motorine 1,14 TL, benzine ise 55 kuruşluk zam yapılmıştı.