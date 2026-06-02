Benzin ve motorine zam geliyor
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam yapılması bekleniyor. Motorinde 3,93 lira, benzinde ise 1,88 liralık artış öngörülürken, eşel mobil sistemi nedeniyle zammın pompaya daha sınırlı yansıması bekleniyor.
Özel haberlerimizi ve günün öne çıkan gelişmelerini kaçırmamak için BirGün’ün WhatsApp kanalını buraya dokunarak hemen takibe alabilirsiniz.
Petrol fiyatlarındaki volatilite nedeniyle akaryakıt litre fiyatlarına artış yapılacak.
NTV'nin haberine göre; motorine 3,93 lira, benzine ise 1,88 lira zam gelmesi bekleniyor.
Eşel mobil sistemi nedeniyle pompaya yansıyacak fiyat motorinde 98 kuruş, benzinde ise 47 kuruş olacak.
Böylece İstanbul'da benzin 63,39 liraya, Ankara'da 64,36 liraya, İzmir'de 64,64 liraya, doğu illerinde ise 66,01 liraya yükselecek.
Motorinin İstanbul'da 66,25 liraya, Ankara'da 67,37 liraya, İzmir'de 67,64 liraya, doğu illerinde ise 69,12 liraya yükselmesi bekleniyor.