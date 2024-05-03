Benzin ve motorine zam, otogaza indirim

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam gelirken, otogaz fiyatlarında ise 1 lira 64 kuruş indirim yapıldı.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam gelirken, otogaz fiyatlarında ise 1 lira 64 kuruş indirime gidildi.

Fiyat değişiklikleri gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.3 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 43.93 liradan satılıyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor