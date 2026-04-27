Benzin ve motorine zam yolda: Tabelalar bu gece güncellenecek

Akaryakıt fiyatlarında artış sürüyor. Orta Doğu’daki savaş gerilimi ve uluslararası piyasalardaki yükselişin etkisiyle, bu gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatlarına zam geliyor.

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığına göre, uluslararası ürün fiyatlama endeksi olan Platts verilerindeki artış, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını yukarı çekti.

GECE YARISINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Benzin için yapılan hesaplamalara göre toplam zam tutarı 3,80 TL’ye ulaştı. Ancak yürürlükteki Eşel Mobil Sistemi nedeniyle bu artışın büyük kısmı Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) karşılanacak.

Bu kapsamda zammın yaklaşık yüzde 75’i vergi üzerinden karşılanırken, kalan 95 kuruşluk artış doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Motorin tarafında ise durum daha sert. TÜPRAŞ’ın dağıtım şirketlerine gönderdiği fiyat listesine göre motorine bu gece yarısı itibarıyla 2,28 TL zam yapılacak.

Güncel fiyatlar:

İstanbul

Benzin: 62,76 TL

Motorin: 69,35 TL

LPG: 34,99 TL

Ankara

Benzin: 63,73 TL

Motorin: 70,47 TL

LPG: 34,87 TL

İzmir

Benzin: 64,01 TL

Motorin: 70,75 TL

LPG: 34,79 TL