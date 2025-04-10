Benzine bir indirim daha bekleniyor

Petrol fiyatlarında gerileme akaryakıt fiyatlarına yansıdı.

NTV'nin haberine göre; benzinin litre satış fiyatına 1 lira 36 kuruşluk yeni bir indirim daha geliyor. Söz konusu kararın yarın itibarıyla tabelarara yansıması bekleniyor.

İndirimin kararının resmileşmesi halinde benzin fiyatı, iki günde 3 lira 60 kuruş düşmüş olacak.

Benzine bu gece itibarıyla 2 lira 24 kuruş indirim gelmişti.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Benzinin litresi İstanbul'da 44 lira 65 kuruş, Ankara'da 45 lira 22 kuruş, İzmir'de 45 lira 58 kuruşa satılıyor.

4 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Petrol fiyatları, ticaret savaşlarının genişleyeceğine yönelik endişelerle sert düştü.

Brent petrol, 60 doların altına inerek 4 yılın en düşük seviyesini gördü.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.