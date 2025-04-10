Benzine bir indirim daha bekleniyor
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla birlikte benzin, motorin ve otogaz fiyatlarında da değişkenlik sürüyor. Benzine bu gece itibarıyla gelen 2 lira 24 kuruşluk indirimin ardından, 1 lira 36 kuruşluk yeni bir indirim daha bekleniyor.
Petrol fiyatlarında gerileme akaryakıt fiyatlarına yansıdı.
NTV'nin haberine göre; benzinin litre satış fiyatına 1 lira 36 kuruşluk yeni bir indirim daha geliyor. Söz konusu kararın yarın itibarıyla tabelarara yansıması bekleniyor.
İndirimin kararının resmileşmesi halinde benzin fiyatı, iki günde 3 lira 60 kuruş düşmüş olacak.
Benzine bu gece itibarıyla 2 lira 24 kuruş indirim gelmişti.
GÜNCEL BENZİN FİYATLARI
Benzinin litresi İstanbul'da 44 lira 65 kuruş, Ankara'da 45 lira 22 kuruş, İzmir'de 45 lira 58 kuruşa satılıyor.
4 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE
Petrol fiyatları, ticaret savaşlarının genişleyeceğine yönelik endişelerle sert düştü.
Brent petrol, 60 doların altına inerek 4 yılın en düşük seviyesini gördü.
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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.