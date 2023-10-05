Benzine bir indirim daha geliyor

Benzine 6 Ekim Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 17 kuruşluk indirim bekleniyor. Benzinde, bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 7 kuruşluk bir indirim daha pompaya yansımıştı.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinde gerçekleşen 2 lira 7 kuruşluk indirimin ardından, 6 Ekim Cuma gününden itibaren 1 lira 17 kuruşluk bir fiyat indirimi daha bekleniyor.

NTV'nin aktardığına göre, motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40.13 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 34.64 liradan satılıyor.