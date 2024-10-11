Benzine bir zam daha geliyor

Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki dalgalanmalarla birlikte akaryakıt fiyatları da değişenlik gösteriyor.

NTV'nin aktardığına göre, benzine gece yarısı yapılan 76 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansırken, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 95 kuruşluk bir zam daha bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



• İstanbul'da motorin litre fiyatı 43.49 liradan,



• Benzinin litresi ise ortalama 43.67 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.