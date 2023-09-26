Benzine bu gece indirim geliyor

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzine bu gece indirim yapılacağı belirtildi.

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.

Benzine 27 Eylül Perşembe gününden itibaren 1 lira 94 kuruş indirim geliyor.

Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Son olarak benzine 14 Eylül 2023 Perşembe gününde 1,64 TL, motorinin litre fiyatına ise 13 Eylül 2023 Çarşamba günü 2,03 TL zam yapılmıştı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.08 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 38.6 liradan satılıyor.



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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor