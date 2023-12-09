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Benzine büyük indirim

Benzin fiyatlarına 1 lira 65 kuruş indirim geldi. İndirim bu gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

Güncel
  • 09.12.2023 07:34
  • Giriş: 09.12.2023 07:34
  • Güncelleme: 09.12.2023 08:59
Kaynak: Haber Merkezi
Benzine büyük indirim
Fotoğraf: Pixabay

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Motorinde gerçekleşen 1 lira 30 kuruşluk ve 88 kuruşluk fiyat indirimi sonrası benzinde de indirim pompaya yansıdı.

Benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 65 kuruşluk fiyat indirim yapıldı. İndirim pompaya yansıdı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 35,42 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 32,98 liradan satılıyor.

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