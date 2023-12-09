Benzine büyük indirim

Benzin fiyatlarına 1 lira 65 kuruş indirim geldi. İndirim bu gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Motorinde gerçekleşen 1 lira 30 kuruşluk ve 88 kuruşluk fiyat indirimi sonrası benzinde de indirim pompaya yansıdı.

Benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 65 kuruşluk fiyat indirim yapıldı. İndirim pompaya yansıdı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 35,42 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 32,98 liradan satılıyor.