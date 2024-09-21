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Benzine büyük zam geliyor

Benzinin litre fiyatına 1,20 TL zam gelmesi bekleniyor. Fiyat artışı 24 Eylül Salı günü pompaya yansıyacak.

Ekonomi
  • 21.09.2024 09:26
  • Giriş: 21.09.2024 09:26
  • Güncelleme: 21.09.2024 09:35
Benzine büyük zam geliyor
Fotoğraf: Depophotos

Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki dalgalanmalarla birlikte akaryakıt fiyatları de değişkenlik gösteriyor.

NTV''de yer alan habere göre, benzine salı gününden itibaren (24 Eylül) geçerli olmak üzere benzine 1,20 TL fiyat artışı bekleniyor.


Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 41,74 liradan, benzinin litresi ise ortalama 41,55 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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