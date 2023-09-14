Benzine dev zam geldi: Fiyatlar, pompaya yansıdı

Akaryakıt ürünlerine yapılan zamlar devam ediyor. Motorine yapılan 2.03 TL'lik zammın ardından benzine 1 lira 60 kuruş zam geldi. Söz konusu zam gece yarısı itibarıyla pompa satış fiyatlarına yansıdı.

A- A A+

Fotoğraf: AA