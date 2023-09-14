Benzine dev zam geldi: Fiyatlar, pompaya yansıdı
Akaryakıt ürünlerine yapılan zamlar devam ediyor. Motorine yapılan 2.03 TL'lik zammın ardından benzine 1 lira 60 kuruş zam geldi. Söz konusu zam gece yarısı itibarıyla pompa satış fiyatlarına yansıdı.
Akaryakıt fiyatları gelen zamlarla birlikte değişmeye devam ediyor.
Dün motorine gelen 2.03 TL'lik zammın ardından benzine de 1 lira 60 kuruş zam yapıldı.
Zam pompa satış fiyatlarına yansıdı.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul'da motorinin litresi 40 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise son zamla birlikte 38 lira 47 kuruşa yükseldi.
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin litre fiyatı: 38.52 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39.99 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı: 39.10 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 40.52 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı: 39.22 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 40.71 TL