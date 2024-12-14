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Benzine gece yarısı zammı

Benzinin litre fiyatına bugünden geçerli olmak üzere 98 kuruş zam geldi. Motorinde ise fiyat değişimi olmayacak.

Güncel
  • 14.12.2024 07:58
  • Giriş: 14.12.2024 07:58
  • Güncelleme: 14.12.2024 08:02
Benzine gece yarısı zammı

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Benzine gece yarısı 98 kuruş zam geldi.

Motorinde ise fiyat değişimi olmadı.

14 Aralık 2024 güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul (Avrupa Yakası):

Benzin: 43.10 TL/Litre
Motorin: 43.30  TL/Litre
LPG: 26.03 TL/Litre

İstanbul (Anadolu Yakası):

Benzin: 42.99 TL/Litre
Motorin: 43.24 TL/Litre
LPG: 25.49 TL/Litre

Ankara:

Benzin: 43.53 TL/Litre
Motorin: 43,87 TL/Litre
LPG: 26,04 TL/Litre

İzmir:

Benzin: 44,02 TL/Litre
Motorin: 44,39 TL/Litre
LPG: 25.94 TL/Litre

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