Benzine ikinci indirim geliyor

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Gece indirim yapılan benzine bir indirimin daha geleceği belirtildi.

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzine dün gece gelen 97 kuruşluk indirimin ardından, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 99 kuruş daha indirim gelecek.

Motorin fiyatlarında ise bir değişiklik beklenmiyor.

Yeni fiyatlar



Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 36,74 TL'ye, Ankara'da 37,34 TL'ye, İzmir'de 37,46 TL'ye gerileyecek.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 37,89 TL, Ankara'da 38,46 TL, İzmir'de 38,63 TL seviyesinde bulunuyor.

97 kuruşluk indirim pompaya yansıdı



31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 97 kuruşluk indirim gelirken, fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı.

Mayıs ayında gerçekleşen seçimlerin ardından motorindeki zam oranı yüzde 100'ü aşmıştı. Benzine ise seçimlerden sonra yüzde 85'lik zam geldi.