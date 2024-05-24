Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Benzine indirim bekleniyor

Benzinin litre fiyatında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor.

Ekonomi
  • 24.05.2024 11:49
  • Giriş: 24.05.2024 11:49
  • Güncelleme: 24.05.2024 11:54
Kaynak: AA
Benzine indirim bekleniyor
Fotoğraf: Depophotos

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla birlikte, benzin ve motorin fiyatları da değişiklik göstermeyi sürdürüyor. 

NTV'nin aktardığına göre, benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor. 

Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. 

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

• İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.22 liradan,

• Benzinin litresi ise ortalama 42.74 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

BirGün'e Abone Ol