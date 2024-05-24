Benzine indirim bekleniyor

Benzinin litre fiyatında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor.

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla birlikte, benzin ve motorin fiyatları da değişiklik göstermeyi sürdürüyor.

NTV'nin aktardığına göre, benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor.

Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



• İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.22 liradan,



• Benzinin litresi ise ortalama 42.74 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.