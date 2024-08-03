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Benzine indirim bekleniyor

6 Ağustos gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 73 kuruş indirim bekleniyor.

Ekonomi
  • 03.08.2024 09:52
  • Giriş: 03.08.2024 09:52
  • Güncelleme: 03.08.2024 09:55
Benzine indirim bekleniyor
Fotoğraf: Freepik

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'nin haberine göre, benzin grubuna 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 73 kuruş indirim bekleniyor.

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 45,20 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 43,64 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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