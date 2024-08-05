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Benzine indirim bekleniyor

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. 6 Ağustos gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 73 kuruş indirim bekleniyor.

Ekonomi
  • 05.08.2024 09:10
  • Giriş: 05.08.2024 09:10
  • Güncelleme: 05.08.2024 09:17
Benzine indirim bekleniyor
Fotoğraf: AA

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Benzin grubuna 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 73 kuruş indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 45.20 TL

Motorin litre fiyatı: 43.64 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 45.08 TL

Motorin litre fiyatı: 43.57 TL

LPG litre fiyatı: 22.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.76 TL

Motorin litre fiyatı: 44.24 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.19 TL

Motorin litre fiyatı: 44.75 TL

LPG litre fiyatı: 22.64 TL

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