Benzine indirim bekleniyor
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. 6 Ağustos gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 73 kuruş indirim bekleniyor.
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
Benzin grubuna 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 73 kuruş indirim bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 45.20 TL
Motorin litre fiyatı: 43.64 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 45.08 TL
Motorin litre fiyatı: 43.57 TL
LPG litre fiyatı: 22.39 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.76 TL
Motorin litre fiyatı: 44.24 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.19 TL
Motorin litre fiyatı: 44.75 TL
LPG litre fiyatı: 22.64 TL