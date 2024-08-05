Benzine indirim bekleniyor

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. 6 Ağustos gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 73 kuruş indirim bekleniyor.

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Fotoğraf: AA