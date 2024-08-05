Benzine indirim geldi

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 73 kuruş indirim geldi.

Ekonomi 05.08.2024 16:15 Giriş: 05.08.2024 16:15

Güncelleme: 05.08.2024 16:18 Kaynak: Haber Merkezi

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