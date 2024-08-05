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Benzine indirim geldi

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 73 kuruş indirim geldi.

Ekonomi
  • 05.08.2024 16:15
  • Giriş: 05.08.2024 16:15
  • Güncelleme: 05.08.2024 16:18
Kaynak: Haber Merkezi
Benzine indirim geldi

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor.

6 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 73 kuruş indirim geldi.

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 45,20 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 43,64 liradan satılıyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 45.20 TL

Motorin litre fiyatı: 43.64 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 45.08 TL

Motorin litre fiyatı: 43.57 TL

LPG litre fiyatı: 22.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.76 TL

Motorin litre fiyatı: 44.24 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.19 TL

Motorin litre fiyatı: 44.75 TL

LPG litre fiyatı: 22.64 TL

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