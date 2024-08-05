Benzine indirim geldi
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 73 kuruş indirim geldi.
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor.
6 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 73 kuruş indirim geldi.
Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 45,20 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 43,64 liradan satılıyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 45.20 TL
Motorin litre fiyatı: 43.64 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 45.08 TL
Motorin litre fiyatı: 43.57 TL
LPG litre fiyatı: 22.39 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.76 TL
Motorin litre fiyatı: 44.24 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.19 TL
Motorin litre fiyatı: 44.75 TL
LPG litre fiyatı: 22.64 TL