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Benzine indirim geldi

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Benzine 62 kuruş indirim yapıldı. Yapılan indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı.

Ekonomi
  • 19.11.2024 08:59
  • Giriş: 19.11.2024 08:59
  • Güncelleme: 19.11.2024 09:00
Benzine indirim geldi
Fotoğraf: AA

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor.

Ekonomim‘in haberine göre benzine 62 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyat gece itibarıyla tabelalara yansıdı.

Üç büyük şehirdeki güncel akaryakıt fiyatları (litre) şöyle:

İstanbul Avrupa yakası:

Benzin: 42,33 lira
Motorin: 42,90 lira
LPG: 26,03 lira
İstanbul Anadolu yakası:

Benzin: 42,22 lira
Motorin: 42,85 lira
LPG: 25,49 lira

Ankara:

Benzin: 42,75 lira
Motorin: 43,46 lira
LPG: 26,04 lira

İzmir:

Benzin: 43,24 lira
Motorin: 43,96 lira
LPG: 25,94 lira

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