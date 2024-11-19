Benzine indirim geldi
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Benzine 62 kuruş indirim yapıldı. Yapılan indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı.
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor.
Ekonomim‘in haberine göre benzine 62 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyat gece itibarıyla tabelalara yansıdı.
Üç büyük şehirdeki güncel akaryakıt fiyatları (litre) şöyle:
İstanbul Avrupa yakası:
Benzin: 42,33 lira
Motorin: 42,90 lira
LPG: 26,03 lira
İstanbul Anadolu yakası:
Benzin: 42,22 lira
Motorin: 42,85 lira
LPG: 25,49 lira
Ankara:
Benzin: 42,75 lira
Motorin: 43,46 lira
LPG: 26,04 lira
İzmir:
Benzin: 43,24 lira
Motorin: 43,96 lira
LPG: 25,94 lira