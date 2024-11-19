Benzine indirim geldi

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor.

Ekonomim‘in haberine göre benzine 62 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyat gece itibarıyla tabelalara yansıdı.

Üç büyük şehirdeki güncel akaryakıt fiyatları (litre) şöyle:

İstanbul Avrupa yakası:

Benzin: 42,33 lira

Motorin: 42,90 lira

LPG: 26,03 lira

İstanbul Anadolu yakası:

Benzin: 42,22 lira

Motorin: 42,85 lira

LPG: 25,49 lira

Ankara:

Benzin: 42,75 lira

Motorin: 43,46 lira

LPG: 26,04 lira

İzmir:

Benzin: 43,24 lira

Motorin: 43,96 lira

LPG: 25,94 lira