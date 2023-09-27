Benzine indirim geldi: Fiyatlar, pompaya yansıdı

Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1.90 lira indirim geldi. Söz konusu indirim, gece yarısı itibarıyla pompa satış fiyatlarına yansıdı.

Uluslararası akaryakıt fiyatlarında yaşanan düşüş pompaya yansıdı.

Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1.90 lira indirim geldi.

İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin ortalama litre fiyatı 36.66 lira, Ankara'da 37.25 lira, İzmir'de 37.37 lira, Adana'da 37.70 lira, Bursa'da 37.30 lira, Antalya'da 37.88 lira, Diyarbakır'da 37.93 lira ve Trabzon'da 37.50 lira oldu.

Motorinde ise bugün bir değişikliğe gidilmedi.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor