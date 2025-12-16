Benzine indirim geldi: Fiyatlar, pompaya yansıdı

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

Benzine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere (16 Aralık Salı) 2 lira indirim geldi.

Bu indirimin ardından İstanbul‘da benzinin litre fiyatı ortalama 52.55 TL’ye, Ankara’da 53.340 TL’ye, İzmir’de ise 53.74 TL’ye geriledi.

28 Kasım’da motorinin litre fiyatına 2 lira indirim gelmişti, otogaza da 80 kuruşluk zam yapılmıştı.

***

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.