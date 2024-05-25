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Benzine indirim geldi: Tabelada fiyat değişti

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere (25 Şubat) benzine 1 lira 38 kuruş indirim geldi. İndirim, pompa fiyatlarına da yansıdı. İstanbul'da benzinin litresi ortalama 41.36 liradan satılıyor.

Ekonomi
  • 25.05.2024 07:25
  • Giriş: 25.05.2024 07:25
  • Güncelleme: 25.05.2024 07:34
Kaynak: Haber Merkezi
Benzine indirim geldi: Tabelada fiyat değişti
Fotoğraf: Depophotos

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar da devam ediyor. 

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş pompaya indirim olarak yansıdı.
25 Mayıs itibarıyla benzine 1 lira 38 kuruş indirim geldi.

Motorinde ise fiyat değişikliği olmadı.

GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

• İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.22 liradan satılıyor.

• Benzinin litresi ise ortalama 41.36 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: NTV

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