Benzine indirim geldi: Tabelada fiyat değişti

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere (25 Şubat) benzine 1 lira 38 kuruş indirim geldi. İndirim, pompa fiyatlarına da yansıdı. İstanbul'da benzinin litresi ortalama 41.36 liradan satılıyor.

Ekonomi 25.05.2024 07:25 Giriş: 25.05.2024 07:25

Güncelleme: 25.05.2024 07:34 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Depophotos