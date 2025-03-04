Benzine indirim geldi: Tablo değişti

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatların etkilemeye devam ediyor.

Benzin fiyatlarında bugünden (4 Mart Salı) geçerli olmak üzere indirim uygulandı. Buna göre benzinin litre fiyatına 1,15 TL indirim yapıldı.

Motorin ve otogaz grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt fiyatlarına göre;

İstanbul Avrupa yakası:

• Benzin litre fiyatı: 45.39 TL

• Motorin litre fiyatı: 46.65 TL

• LPG litre fiyatı: 27,59 TL

İstanbul Anadolu yakası:

• Benzin litre fiyatı: 45.24 TL

• Motorin litre fiyatı: 46.54 TL

• LPG litre fiyatı: 26.99 TL

Ankara akaryakıt fiyatları:

• Benzin litre fiyatı: 45.94 TL

• Motorin litre fiyatı: 47.36 TL

• LPG litre fiyatı: 27.49 TL

İzmir akaryakıt fiyatları:

• Benzin litre fiyatı: 46.31 TL

• Motorin litre fiyatı: 47.73 TL

• LPG litre fiyatı: 27.34 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Kaynak: ekonomim.com