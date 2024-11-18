Benzine indirim geliyor

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu akşam gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 62 kuruş indirim bekleniyor.

Motorinde ise fiyat değişimi beklenmiyor.

İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 42,27 TL'ye, Ankara'da 42,67 TL'ye, İzmir'de 43,13 TL'ye düşecek.

Motorinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık 42,87 TL, Ankara'da 43,40 TL, İzmir'de 43,91 TL seviyesinde.