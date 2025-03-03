Benzine indirim geliyor

Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki dalgalanmalarla birlikte akaryakıt fiyatları de değişkenlik gösteriyor.

Benzinin litre fiyatına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,15 kuruş indirim bekleniyor.

Motorin ve otogaz grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Motorinin litre fiyatına geçtiğimiz hafta sonu 1 lira 45 kuruşluk zam yapılmıştı, 27 Şubat Perşembe günü ise motorinin litre fiyatına 1 lira 43 kuruş indirim yapıldı.

3 Mart Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 46.43 TL/LT

Motorin: 46.58 TL/LT

LPG: 27.59 TL/LT

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 46.28 TL/LT

Motorin: 46.47 TL/LT

LPG: 26.99 TL/LT

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 47.35 TL/LT

Motorin: 47.66 TL/LT

LPG: 27.34 TL/LT

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.