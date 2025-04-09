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Benzine indirim geliyor

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. 10 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 1 lira 70 kuruş ila 2 lira arasında indirim bekleniyor.

Ekonomi
  • 09.04.2025 08:50
  • Giriş: 09.04.2025 08:50
  • Güncelleme: 09.04.2025 08:55
Benzine indirim geliyor
Fotoğraf: AA

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

Dünya'nın haberine göre; 10 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 1 lira 70 kuruş ila 2 lira arasında indirim bekleniyor.

Nihai rakamın bu gece saatlerinde netleşmesi ve tabelalara yansıması öngörülüyor.

Öte yandan motorin fiyatlarında beklenen 2 lira 64 kuruşluk indirim bugün (9 Nisan) itibarıyla yürürlüğe girdi.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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