Benzine indirim geliyor

Petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken akaryakıt fiyatları da bundan etkileniyor. Benzin fiyatlarına 3,27 TL indirim geleceği eşel mobil gereği bunun pompaya 82 kuruş yansıyacağı açıklandı.

Ekonomi
  • 26.05.2026 10:16
  • Güncelleme: 26.05.2026 10:21
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasının ardından dalgalanan brent petrol iç piyasada akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımayı sürdürüyor.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre akaryakıt ürünlerinden benzin grubunda 3,27 lira indirim bekleniyor.

Eşel Mobil Sistemi gereği pompaya yansıması beklenen rakam ise 82 kuruş olacak.

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği gerçekleşmedi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 65.10 TL
Motorin: 67.03 TL
LPG: 33.89 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 64.97 TL
Motorin: 66.90 TL
LPG: 33.29 TL

Ankara:

Benzin: 66.08 TL
Motorin: 68.16 TL
LPG: 33.87 TL

İzmir:

Benzin: 66.36 TL
Motorin: 68.43 TL
LPG: 33.69 TL

