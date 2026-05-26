Benzine indirim geliyor

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasının ardından dalgalanan brent petrol iç piyasada akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımayı sürdürüyor.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre akaryakıt ürünlerinden benzin grubunda 3,27 lira indirim bekleniyor.

Eşel Mobil Sistemi gereği pompaya yansıması beklenen rakam ise 82 kuruş olacak.

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği gerçekleşmedi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 65.10 TL

Motorin: 67.03 TL

LPG: 33.89 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 64.97 TL

Motorin: 66.90 TL

LPG: 33.29 TL

Ankara:

Benzin: 66.08 TL

Motorin: 68.16 TL

LPG: 33.87 TL

İzmir:

Benzin: 66.36 TL

Motorin: 68.43 TL

LPG: 33.69 TL