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Benzine indirim pompaya yansıdı

1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde beklenen 99 kuruşluk indirim pompaya yansıdı.

Ekonomi
  • 01.09.2023 08:26
  • Giriş: 01.09.2023 08:26
  • Güncelleme: 01.09.2023 08:31
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Benzine indirim pompaya yansıdı
Fotoğraf: Freepik

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'nin haberine göre, gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 99 kuruşluk indirim geldi.

Motorin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği gerçekleşmedi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 37.89 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 36.81 liradan satılıyor.

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