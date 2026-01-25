Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Benzine yeni haftada zam geliyor

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına salı gününden itibaren 1,11 kuruş zam geliyor.

Ekonomi
  • 25.01.2026 07:42
  • Giriş: 25.01.2026 07:42
  • Güncelleme: 25.01.2026 08:08
Benzine yeni haftada zam geliyor
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

NTV'nin haberine göre; benzine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,11 kuruş zam geliyor.

Geçtiğimiz hafta da motorinin litre fiyatına 2,43 lira zam yapılmıştı.

***

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

BirGün'e Abone Ol