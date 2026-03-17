Benzine yine zam geldi

ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından İran'ın Hürmüz Boğazı'na geçişi sınırlandırması nedeniyle petrol fiyatları uçuşa geçti.

Bu durum akaryakıt fiyatlarına da yansımayı sürdürüyor.

NEREDEYSE HER GÜN ZAM

Geçen hafta neredeyse her gün benzin ve motorine zam gelmişti. Bu haftanın ilk zammı da bu gece yarısı gelecek.

Gazeteci Olcay Dilek'in haberine göre benzine, bu gece yarısı 2 TL 17 kuruş zam bekleniyor. Bunun yüzde 75'i eşel mobil gereği ÖTV'den karşılanacak. Pompaya yansıyacak tutar 54 kuruş olacak.