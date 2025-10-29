Benzine yine zam geliyor

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

Benzin grubunda 85 kuruşluk zam beklentisi ortaya çıktı.

NTV'nin haberine göre; resmi tatil olmasından dolayı bugün fiyat değişikliği gerçekleşmeyecek.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 52.34 TL

Motorin: 55.44 TL

LPG: 27.71 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 52.18 TL

Motorin: 55.31 TL

LPG: 27.08 TL

Ankara:

Benzin: 53.17 TL

Motorin: 56.46 TL

LPG: 27.60 TL

İzmir:

Benzin: 53.52 TL

Motorin: 56.77 TL

LPG: 27.53 TL

***

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.