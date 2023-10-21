Benzine zam geldi

Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 48 kuruş zam geldi. Zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 35.15 liraya ulaştı.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlarla birlikte İsrail-Filistin hattında devam eden çatışmalar, petrol fiyatlarını artırmaya devam ediyor.

17 Ekim'deki motorin zammının ardından bu gece yarısından itibaren de benzine 1 lira 48 kuruşluk zam geldi.

Motorinde ise yeni bir fiyat değişikliği yaşanmadı.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



• İstanbul'da motorin litre fiyatı 39.58 liradan satılıyor.



• Benzinin litresi ise ortalama 35.15 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.