Benzine zam geldi

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Benzine 1 lira 20 kuruş zam geldi.

Yapılan zam benzinin pompa fiyatlarına yansırken, motorin grubunda bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da ortalama olarak 42.75, Ankara’da 43.08, İzmir’de ise 43,54 TL seviyesine yükseldi.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.