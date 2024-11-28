Benzine zam geldi

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 74 kuruş zam yapıldı.

LPG ve motorinde ise fiyat değişikliği bulunmuyor.

Son olarak 23 Kasım'da motorine 1 lira 25 kuruş zam yapıldı. 18 Kasım Pazartesi günü ise benzine 62 kuruşluk indirim yapılmıştı.

Bugün benzine yapılan zam da pompaya yansıdı.

28 Kasım Perşembe güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzinin litresi: 43.07 TL

Motorin litresi: 44.16 TL

LPG litresi: 26.03 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzinin litresi: 42.96 TL

Motorin litresi: 44.10 TL

LPG litresi: 25.49 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzinin litresi: 43.49 TL

Motorin litresi: 44.73 TL

LPG litresi: 26.04 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzinin litresi: 43.99 TL

Motorin litresi: 45.23 TL

LPG litresi:25.94 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.