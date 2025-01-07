Benzine zam geldi

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Yeni yılın ilk gününden itibaren yüzde 6'lık ÖTV zammı pompaya yansırken, benzine bir zam daha geldi.

Buna göre, geceden itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 24 kuruş zam geldi.

Motorin grubunda ise herhangi bir değişiklik yok.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre:

İstanbul

Motorinin litre fiyatı: 44.76 lira

Benzinin litresi fiyatı: Ortalama 45.3 liradan satılıyor.