Benzine zam geldi
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzinin litre fiyatına geceden itibaren 1 lira 24 kuruş zam geldi.
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
Yeni yılın ilk gününden itibaren yüzde 6'lık ÖTV zammı pompaya yansırken, benzine bir zam daha geldi.
Buna göre, geceden itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 24 kuruş zam geldi.
Motorin grubunda ise herhangi bir değişiklik yok.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre:
İstanbul
Motorinin litre fiyatı: 44.76 lira
Benzinin litresi fiyatı: Ortalama 45.3 liradan satılıyor.